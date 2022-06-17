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Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Bruno Henrique ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle kadrosunda görmek istediği Brezilyalı yıldızdan kahreden haber geldi. Sarı-lacivertli yönetimin transferinde büyük aşama kaydettiği 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı maçta sakatlık geçirdi. Sahayı gözyaşlarıyla terk eden Bruno Henrique'nin son durumu belli oldu. İşte sahalardan uzak kalma süresi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 13:28
Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Yönetim, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

BRUNO HENRIQUE ŞOKU!
Kanarya'nın gündemine aldığı ve transferine çok yakın olduğu Bruno Henrique'den şok bir haber geldi.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı maçta, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ dizinden sakatlanmıştı.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Kontrolleri yapılan Bruno Henrique'nin son durumu belli oldu.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

UZUN SÜRE YOK!
Brezilya basınında yer alan habere göre, bağlarında zedelenme tespit edilen yıldız isim 8 ila 10 ay arası sahalardan uzak kalacak.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Ciddi bir sakatlık yaşayan Bruno Henrique'nin sağ dizinden ameliyat olması bekleniyor.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

AMELİYAT OLMAZSA 4 AY!
Sambacı futbolcunun ameliyat olmasına gerek kalmazsa en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Haberde, Henrique için yeni kontollerin de yapılacağı ve nihai kararın verileceği belirtildi.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Flamengo'nun 2019 yılında Santos'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu takımın önemli bir parçası haline geldi.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Hücumda her iki kanatta da forma giyebilen Bruno Henrique, santrfor bölgesinde de görev alabiliyor.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Yıldız oyuncunun Flamengo'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Bruno Henrique, Brezilya Milli Takımı'nda 2 karşılaşmada forma giydi.

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