Bruno Henrique depremi! Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.
Yönetim, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor.
BRUNO HENRIQUE ŞOKU!
Kanarya'nın gündemine aldığı ve transferine çok yakın olduğu Bruno Henrique'den şok bir haber geldi.
31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Flamengo'nun Cuiaba ile oynadığı maçta, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sağ dizinden sakatlanmıştı.
Oyundan çıkmak zorunda kalan Henrique, sahayı gözyaşlarıyla terk etmişti.
Kontrolleri yapılan Bruno Henrique'nin son durumu belli oldu.
UZUN SÜRE YOK!
Brezilya basınında yer alan habere göre, bağlarında zedelenme tespit edilen yıldız isim 8 ila 10 ay arası sahalardan uzak kalacak.
Ciddi bir sakatlık yaşayan Bruno Henrique'nin sağ dizinden ameliyat olması bekleniyor.
AMELİYAT OLMAZSA 4 AY!
Sambacı futbolcunun ameliyat olmasına gerek kalmazsa en az 4 ay sahalardan uzak kalacak.
Haberde, Henrique için yeni kontollerin de yapılacağı ve nihai kararın verileceği belirtildi.
Flamengo'nun 2019 yılında Santos'tan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu takımın önemli bir parçası haline geldi.
Hücumda her iki kanatta da forma giyebilen Bruno Henrique, santrfor bölgesinde de görev alabiliyor.
Yıldız oyuncunun Flamengo'daki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Bruno Henrique, Brezilya Milli Takımı'nda 2 karşılaşmada forma giydi.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.