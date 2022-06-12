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Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle beraber transferde hız kazandı. Sarı lacivertliler, hücum hattını genişleşmek isterken, Jesus'un transfer listesi doğrultusunda ilerleyecek. Kanarya bu bağlamda, Portekiz ve Brezilya'dan futbolcularla ilgilenirken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertliler, transfer rotasını Olympiakos'ta forma giyen Kostas Fortounis'e çevirdi. İşte transferin ayrıntıları... (Özel haber)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 15:38
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus ve kurmayları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonundaki 1. önceliği hücum hattı.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

10 numara, kanatlar ve forvet hattına takviye isteniyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

10 numara, kanatlar ve forvet hattına takviye isteniyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Bununla beraber Fenerbahçe'ye, menajerler aracılığı ile de oyuncular tavsiye ediliyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Sarı lacivertlilere bu kez öneri, Yunanistan'dan geldi.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Bir dönem Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu ancak daha sonra bonservis nedeniyle anlaşma sağlanamadığı yıldız isim Kostas Fortounis, Kanarya'ya önerildi.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Olympiakos'un 10 numarası için Yunan ekibinden de karar çıktı.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

OLYMPIAKOS FORTOUNIS'İ SATACAK
Edinilen bilgilere göre Olympiakos cephesi, yıldız ismi satmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins de satışa onay verdi.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Bununla beraber Fortounis'in menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan Fortounis, bu sezon istediği forma şansını bulamasa da, kalitesinden dolayı Olympiakos taraftarının gönlüne taht kurmuş durumda.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Öte yandan Yunan ekibinin taraftarları, oyuncularının ayrılmasını istemiyor. Olympiakos'taki Yunan oyuncu sayısının azalmasından rahatsızlar. Bununla beraber taraftarların, modern futbola ayak uyduran 10 numarasını kaybetmek istemediği dile getirildi.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Bununla beraber Fortounis ve Pelkas'ın menajerinin aynı olması, Fenerbahçe transferini güçlü kılıyor.

Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Olympiakos cephesinin, Fenerbahçe'nin satın alma teklifi yapması durumunda, makul bir fiyata anlaşmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Tahmini bonservis bedelinin 3 ile 5 milyon euro arasında değişebileceği ifade ediliyor.

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