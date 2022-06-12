Fenerbahçe'ye Yunan maestro! Kostas Fortounis transferi için temaslar başladı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus ve kurmayları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonundaki 1. önceliği hücum hattı.
10 numara, kanatlar ve forvet hattına takviye isteniyor.
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus ve kurmayları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertlilerin yaz transfer sezonundaki 1. önceliği hücum hattı.
10 numara, kanatlar ve forvet hattına takviye isteniyor.
10 numara, kanatlar ve forvet hattına takviye isteniyor.
Bununla beraber Fenerbahçe'ye, menajerler aracılığı ile de oyuncular tavsiye ediliyor.
Sarı lacivertlilere bu kez öneri, Yunanistan'dan geldi.
Bir dönem Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu ancak daha sonra bonservis nedeniyle anlaşma sağlanamadığı yıldız isim Kostas Fortounis, Kanarya'ya önerildi.
Olympiakos'un 10 numarası için Yunan ekibinden de karar çıktı.
OLYMPIAKOS FORTOUNIS'İ SATACAK
Edinilen bilgilere göre Olympiakos cephesi, yıldız ismi satmaya sıcak bakıyor.
Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins de satışa onay verdi.
Bununla beraber Fortounis'in menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.
Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan Fortounis, bu sezon istediği forma şansını bulamasa da, kalitesinden dolayı Olympiakos taraftarının gönlüne taht kurmuş durumda.
Öte yandan Yunan ekibinin taraftarları, oyuncularının ayrılmasını istemiyor. Olympiakos'taki Yunan oyuncu sayısının azalmasından rahatsızlar. Bununla beraber taraftarların, modern futbola ayak uyduran 10 numarasını kaybetmek istemediği dile getirildi.
Bununla beraber Fortounis ve Pelkas'ın menajerinin aynı olması, Fenerbahçe transferini güçlü kılıyor.
Olympiakos cephesinin, Fenerbahçe'nin satın alma teklifi yapması durumunda, makul bir fiyata anlaşmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Tahmini bonservis bedelinin 3 ile 5 milyon euro arasında değişebileceği ifade ediliyor.