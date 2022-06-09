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Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Jorge Jesus ile beraber hücum hattını genişletmek isterken, gündemde olan isimlerden biri olan Artem Dzyuba hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dzyuba'nın, Fenerbahçe ile görüşmek için Türkiye'ye geldiği iddiaları basında sıkça yer alırken, konuya ilişkin Rus basınından önemli detaylara yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 16:27
Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Sarı-lacivertlilerle ilgili transfer iddiaları da devam ediyor. Bu kez gündemde yer alan isim ise Rus golcü Artem Dzyuba! Deneyimli golcüyle ilgili çarpıcı iki yorum Rusya'dan geldi.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

"TÜRKİYE'DE BELKİ 1 SENE OYNAR"

Rus basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki futbolcu Artem Dzyuba, Türkiye'nin en üst ligindeki kulüplerden biriyle görüşmeye başladı.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

RIA Novosti'ye açıklama yapan Spartak Moskova'nın eski futbolcusu Anzor Kavazashvili, Dzyuba'nın görüştüğü Türk kulübüyle ilgili yorumlar yaptı.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Kavazashvili, "Aslında transfer nasıl bir kulüp olacağına bağlı. İlk 3 içinde yer alan bir takımda olmak istiyorsa 33 yaşındaki bir golcü olarak çok hareket etmek ve çalışmak zorunda.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Bazen Artem, 33 yaşında olduğunu unutuyor. Türkiye'nin sıcak futbol ikliminde kariyeri uzun sürer mi? Belki 1 sezon oynar" diye konuştu.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

"FİZİKSEL AÇIDAN ENDİŞELİYİM"

Anzor Kavazashvili, "Onu her zaman iyi bir golcü olarak tanımladım. Son 10 yılda Rusya'nın en iyilerinden biri.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok iyi oyuncular var.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Fiziksel olarak dayanıp dayanamayacağından endişeliyim" açıklamasını yaptı.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

"TEKLİF EDİLEN RAKAMI KABUL EDER"

Eski futbolcu, Rus golcü için ayrıca "Türkiye'de ne kadar maaş alır bilemem. Zenit'te aldığı para yüzünden sanırım Türkiye'de ona ödeme yapamayabilirler. Yapmazlar.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

"TEKLİF EDİLEN RAKAMI KABUL EDER"

Eski futbolcu, Rus golcü için ayrıca "Türkiye'de ne kadar maaş alır bilemem. Zenit'te aldığı para yüzünden sanırım Türkiye'de ona ödeme yapamayabilirler. Yapmazlar.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

"FENERBAHÇE'DEN 2 MİLYON EURO NET MAAŞ İSTEDİ"

Öte yandan Match TV yorumcusu Dmitry Shnyakin, Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe ile görüştüğünü ve sarı-lacivertlilerden 2 milyon Euro net maaş istediğini dile getirdi.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul edemeyeceğini söyleyen Shnyakin, "Dzyuba İstanbul'da pazarlıkları da kendisi yapıyor. Türkiye, futbolda bütçeleri de vuran bir ekonomik gerileme içinde.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul edemeyeceğini söyleyen Shnyakin, "Dzyuba İstanbul'da pazarlıkları da kendisi yapıyor. Türkiye, futbolda bütçeleri de vuran bir ekonomik gerileme içinde.

Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu rakamı kabul edemeyeceğini söyleyen Shnyakin, "Dzyuba İstanbul'da pazarlıkları da kendisi yapıyor. Türkiye, futbolda bütçeleri de vuran bir ekonomik gerileme içinde.

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