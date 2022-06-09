Artem Dzyuba Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? İstediği maaş belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen ve Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerle ilgili transfer iddiaları da devam ediyor. Bu kez gündemde yer alan isim ise Rus golcü Artem Dzyuba! Deneyimli golcüyle ilgili çarpıcı iki yorum Rusya'dan geldi.
"TÜRKİYE'DE BELKİ 1 SENE OYNAR"
Rus basınında yer alan haberlere göre; 33 yaşındaki futbolcu Artem Dzyuba, Türkiye'nin en üst ligindeki kulüplerden biriyle görüşmeye başladı.