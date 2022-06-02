Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

"Antrenman metodu çok farklı, her şey farklı hazırlanıyor, oyunu düşünerek kurguluyor. Jesus'un yaptığı şey gerçekten profesyonelce. O, işini çok iyi yapıyor. Daha önce deneyimlediğim tüm antrenman metodlarından farklı bir şekilde çalışıyor. Jorge Jesus'un neden bu kadar çok kupaya sahip olduğunu anlayabiliyorum. O ilginç bir insan ve beraber geçirdiğimiz zamanlar harikaydı."