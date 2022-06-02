Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u, uzun süren pazarlık sonrası İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u, uzun süren pazarlık sonrası İstanbul'a getirdi.
Sarı lacivertliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus'u ayağının tozuyla gezdirmeye başladı.
Fenerbahçe kulüp televizyonundan özel olarak hazırlanan videoda, Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un samimi görüntülerini paylaşıldı.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na, Jesus ile görüşmeye başlandığını resmen açıkladı.
İşte o açıklama:
"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
KONU TRANSFERE GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibiyle; Jesus, 2 yardımcısı, oğlu ve avukatı Kalamış'ta uzun süren toplantı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, futbolun anahtarını Jorge Jesus'a vermeye hazırlanırken, transfer için de görüşülmeye başlandı.
Sarı lacivertlilerin yeni hocasının, forvet konusunda takımın sıkıntı yaşadığını dile getirmesiyle beraber, öneride bulunduğu golcülerin ismi de ortaya çıkmaya başladı.
PORTEKİZ'DE SEFEROVIC'I İSTEDİ
Jorge Jesus, Ali Koç ile yaptığı ilk görüşmelerde, forvet hattına eski öğrencisi Seferovic'i istemişti.
Fenerbahçeli yetkililer, yıldız golcü için nabız yoklamaya başlarken, Benfica'dan geri dönüş geldi.
Portekiz temsilcisi, Fenerbahçe'den 10 milyon euro bonservis talep etti ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bununla beraber Jesus, yeni bir isim daha önerdi.
ROMAN YAREMCHUK GÜNDEME GELDİ!
Jorge Jesus, Seferovic'in ardından Ukrayna'nın önemli golcülerinden biri için 'görüşün' talimatı verdi.
Portekizli teknik adam, Benfica'dan eski öğrencisi Roman Yaremchuk'u, Fenerbahçeli kurmaylara önerdi.
BENFICA'YA GETİRMİŞTİ
Jorge Jesus, Romen Yaremchuk'u Gent'ten, Benfica'ya transferini sağlamıştı.
2 sezon önce Yaremchuk, Gent formasıyla 43 maça çıkerken, 23 gol 8 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.
Yaremchuk, Temmuz 2021'de Gent'ten 17 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutmuştu.
Ukraynalı yıldız, bu sezon toplamda 43 müsabakada forma giydi ve 9 gol 6 asist üretti.
Yaremchuk, Ukrayna milli takımı ile de 37 maçta rol alırken 13 golü rakip filelere gönderdi.
JESUS'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ!
Bununla beraber Roman Yaremchuk, kısa süre önce Direct Red alı Youtube kanalına konuk oldu.
Ukraynalı yıldız, Jorge Jesus hakkında övgü dolu sözler kullanırken, şu ifadelere yer verdi;
"Antrenman metodu çok farklı, her şey farklı hazırlanıyor, oyunu düşünerek kurguluyor. Jesus'un yaptığı şey gerçekten profesyonelce. O, işini çok iyi yapıyor. Daha önce deneyimlediğim tüm antrenman metodlarından farklı bir şekilde çalışıyor. Jorge Jesus'un neden bu kadar çok kupaya sahip olduğunu anlayabiliyorum. O ilginç bir insan ve beraber geçirdiğimiz zamanlar harikaydı."