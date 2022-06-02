Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u İstanbul'a getirirken, KAP açıklamasını da yaptı. Kanarya, Jesus'u getirmesinin ardından transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe'de transfer önceliğinin forvet hattı olduğu bilinirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ve kurmayları ile beraber takıma yapılacak takviyeleri konuşurken, gündeme sürpriz bir golcü geldi. Jorge Jesus, Seferovic'in ardından Fenerbahçe yönetiminden eski öğrencisi Roman Yaremchuk'u istedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr Ömer Aykut Özaşkın ÖZEL HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 10:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 11:07
Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na, Jesus ile görüşmeye başlandığını resmen açıkladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

İşte o açıklama:

"Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

KONU TRANSFERE GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibiyle; Jesus, 2 yardımcısı, oğlu ve avukatı Kalamış'ta uzun süren toplantı gerçekleştirdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Fenerbahçe, futbolun anahtarını Jorge Jesus'a vermeye hazırlanırken, transfer için de görüşülmeye başlandı.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Sarı lacivertlilerin yeni hocasının, forvet konusunda takımın sıkıntı yaşadığını dile getirmesiyle beraber, öneride bulunduğu golcülerin ismi de ortaya çıkmaya başladı.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

PORTEKİZ'DE SEFEROVIC'I İSTEDİ
Jorge Jesus, Ali Koç ile yaptığı ilk görüşmelerde, forvet hattına eski öğrencisi Seferovic'i istemişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Fenerbahçeli yetkililer, yıldız golcü için nabız yoklamaya başlarken, Benfica'dan geri dönüş geldi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Portekiz temsilcisi, Fenerbahçe'den 10 milyon euro bonservis talep etti ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Bununla beraber Jesus, yeni bir isim daha önerdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

ROMAN YAREMCHUK GÜNDEME GELDİ!
Jorge Jesus, Seferovic'in ardından Ukrayna'nın önemli golcülerinden biri için 'görüşün' talimatı verdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Portekizli teknik adam, Benfica'dan eski öğrencisi Roman Yaremchuk'u, Fenerbahçeli kurmaylara önerdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

BENFICA'YA GETİRMİŞTİ
Jorge Jesus, Romen Yaremchuk'u Gent'ten, Benfica'ya transferini sağlamıştı.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

2 sezon önce Yaremchuk, Gent formasıyla 43 maça çıkerken, 23 gol 8 asist üreterek dikkatleri üzerine çekmişti.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Yaremchuk, Temmuz 2021'de Gent'ten 17 milyon euro bedelle Benfica'nın yolunu tutmuştu.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Ukraynalı yıldız, bu sezon toplamda 43 müsabakada forma giydi ve 9 gol 6 asist üretti.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Yaremchuk, Ukrayna milli takımı ile de 37 maçta rol alırken 13 golü rakip filelere gönderdi.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

JESUS'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ!
Bununla beraber Roman Yaremchuk, kısa süre önce Direct Red alı Youtube kanalına konuk oldu.

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

Ukraynalı yıldız, Jorge Jesus hakkında övgü dolu sözler kullanırken, şu ifadelere yer verdi;

Jorge Jesus Fenerbahçe yönetiminden Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o transfer gelişmesi

"Antrenman metodu çok farklı, her şey farklı hazırlanıyor, oyunu düşünerek kurguluyor. Jesus'un yaptığı şey gerçekten profesyonelce. O, işini çok iyi yapıyor. Daha önce deneyimlediğim tüm antrenman metodlarından farklı bir şekilde çalışıyor. Jorge Jesus'un neden bu kadar çok kupaya sahip olduğunu anlayabiliyorum. O ilginç bir insan ve beraber geçirdiğimiz zamanlar harikaydı."

DİĞER
Farah Zeynep Abdullah aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle el ele ilk kez görüntülendi!
Rekabet Kurulu yumurta üreticilerine soruşturma başlattı! İsim isim açıklandı: İhlal incelenecek
Cimbom'da bombalar peş peşe! Müjdeli haber geldi
F.Bahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde...
Canlı yayında açıkladı! İşte Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güney Kore - Brezilya maçı saat kaçta? Güney Kore - Brezilya maçı saat kaçta? 10:45
Japonya - Paraguay maçı saat kaçta? Japonya - Paraguay maçı saat kaçta? 10:20
Türkiye-Faroe Adaları maçını yönetecek hakem belli oldu! Türkiye-Faroe Adaları maçını yönetecek hakem belli oldu! 10:10
İspanya - Portekiz maçı saat kaçta? İspanya - Portekiz maçı saat kaçta? 10:00
F.Bahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde... F.Bahçe'de Marcelo heyecanı! Önümüzdeki günlerde... 09:55
Çekya - İsviçre maçı saat kaçta? Çekya - İsviçre maçı saat kaçta? 09:53
Daha Eski
Cimbom'da bombalar peş peşe! Müjdeli haber geldi Cimbom'da bombalar peş peşe! Müjdeli haber geldi 09:52
Canlı yayında açıkladı! İşte Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti Canlı yayında açıkladı! İşte Jesus'un Fenerbahçe'ye maliyeti 09:34
Jesus neşteri vurdu! Ayrılık kararı ve 8 yolcu... Jesus neşteri vurdu! Ayrılık kararı ve 8 yolcu... 08:55
Kararını verdi! İlk 11 oynamayacaksa ayrılacak Kararını verdi! İlk 11 oynamayacaksa ayrılacak 08:26
'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 'Ismael ile olmaz' dedi! Beşiktaş'a hoca önerdi: Biçilmiş kaftan 07:49
Türkiye ihtimali çok zayıf Türkiye ihtimali çok zayıf 06:19