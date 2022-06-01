Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus paylaşımı!

Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, görüşmelere başladığını açıkladığı Jorge Jesus ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 16:58 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 17:09
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş Jorge Jesus paylaşımı!

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Jorge Jesus paylaşımında bulundu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, görüşmelere başladığını açıkladığı Jorge Jesus ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

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