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Fenerbahçe'de Nazım Sangare ameliyat oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Nazım Sangare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan 28 yaşındaki futbolcunun ameliyat edildiği duyuruldu. Resmi siteden yapılan duyuruda, operasyonun Avusturya'da gerçekleştiği ve rehabilitasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 00:04
Fenerbahçe'de Nazım Sangare ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta çapraz bağları kopan Nazım Sangare ameliyat oldu. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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