Fenerbahçe'de Nazım Sangare ameliyat oldu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçta çapraz bağları kopan Nazım Sangare ameliyat oldu. Sarı-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

28 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.