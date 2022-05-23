FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de transfer harekatı! Bünyamin Balcı, Haris Seferovic, Luiz Suarez...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk için kolları sıvadı. 2021-2022 sezonuna Vitor Peira ile başlayan Fenerbahçe, etkisiz sonuçların ardından Portekizli hoca ile yollarını ayırarak İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

İsmail Kartal yönetiminde adeta yeniden dirilen Fenerbahçe, arka arkaya galibiyetler alarak sezonu 2. sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu süreçte tecrübeli hoca Jorge Jesus ile görüşmelerini ilerletti. Gelecek sezon için büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus, ekibini transfer konusunda şimdiden yönlendirmeye başladı. Takıma hızlı şekilde takviye yapmak isteyen Portekizli teknik adamın listesinde dünya yıldızları bulunuyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİ

BÜNYAMİN BALCI

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için yüksek sayılabilecek bir bedel talep ediyor.

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HARIS SEFEROVIC

Deneyimli çalıştırıcının yakın zamanda İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Jesus'un takımın başına geçmesiyle gözler tamamen transfere çevrilecek. Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede ilk etapta Seferovic'i istedi.

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LUIZ SUAREZ

Takvim'in haberine göre; yapılan görüşmelerde birçok ismin masaya yatırıldığı ancak Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi.

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CYRUS CHRISTIE

enerbahçe, gözünü gelecek yıla çevirdi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı lacivertliler, teknik direktör koltuğunu Jorge Jesus'a emanet edecek. Beklere de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine sağ bek pozisyonu için Cyrus Christie geldi.

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SAMUEL UMTITI

Menajer Canales'in Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un stopere deneyimli bir ismin takviyesini istediği bildirildi.

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LASSINA TRAORE

Gelecek sezon kadrosuna tartışmasız bir ismi katmak isteyen Kanarya, rotasını Ukrayna'ya çevirdi. Afrika basınına yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Shakhtar forması giyen Lassina Traore'yi kadrosuna katmak üzere.

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ANDRE FRANCO

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen bir diğer isim Andre Franco oldu. 24 yaşındaki ofansif orta saha bu sezon 11 gol ve 4 asist ile oldukça parlak bir grafik çizdi.

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SÖRLOTH

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik santrfor mevkisine verilmiş durumda. Yönetim, Haris Seferovic'in ardından Alexander Sörloth'a da kanca atmıştı. Alman ekibi Leipzig, Norveçli oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

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