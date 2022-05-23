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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Takvim'in haberine göre; genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Savunmanın sağında görev yapan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse hem bu bölgedeki eksiğini tamamlamış hem de yabancı haklarından birisini kullanmamış olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Bünyamin Balcı, Nuri Şahin'in Antalyaspor'un teknik patronu olmasının ardından yaptığı çıkışta takımın ilk 11'deki banko oyuncuların biri olmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR

21 yaşında ve 1.80 boyunda olan Antalyasporlu Bünyamin Balcı, savunmanın sağı dışında 2 pozisyonda da daha oynayabiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Orta sahının sağında ve ön liberoda da görev yapabilen genç futbolcunun önümüzdeki dönemlerde milli takıma çağrılması yüksek bir ihtimal.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

BÜNYAMİN BALCI KİM?

Bünyamin Balcı, 31 Mayıs 2000 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Bünyamin Balcı, 1,80 boyunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Futbolda sağ ayağını kullanan oyuncu, sağ bek mevkiinde oynuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

BÜNYAMİN BALCI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bünyamin Balcı, futbola başladığı ilk dönemlerde Antalyagücü Spor, Meydan Gençlik ve Spor altyapılarında forma giydi.

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