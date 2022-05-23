FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.
Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.
Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
Takvim'in haberine göre; genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak.
Savunmanın sağında görev yapan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse hem bu bölgedeki eksiğini tamamlamış hem de yabancı haklarından birisini kullanmamış olacak.
İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Bünyamin Balcı, Nuri Şahin'in Antalyaspor'un teknik patronu olmasının ardından yaptığı çıkışta takımın ilk 11'deki banko oyuncuların biri olmayı başardı.
Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor.
3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR
21 yaşında ve 1.80 boyunda olan Antalyasporlu Bünyamin Balcı, savunmanın sağı dışında 2 pozisyonda da daha oynayabiliyor.
Orta sahının sağında ve ön liberoda da görev yapabilen genç futbolcunun önümüzdeki dönemlerde milli takıma çağrılması yüksek bir ihtimal.
BÜNYAMİN BALCI KİM?
Bünyamin Balcı, 31 Mayıs 2000 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 22 yaşında olan Bünyamin Balcı, 1,80 boyunda.
Futbolda sağ ayağını kullanan oyuncu, sağ bek mevkiinde oynuyor.
BÜNYAMİN BALCI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Bünyamin Balcı, futbola başladığı ilk dönemlerde Antalyagücü Spor, Meydan Gençlik ve Spor altyapılarında forma giydi.
2012 yılında ise Antalyaspor altyapısına geçti.
2019 yılından beri de A Milli Takım'da forma giyiyor.
Genç futbolcu, toplamda 45 maçta oynadı.
Genç futbolcu, toplamda 45 maçta oynadı.