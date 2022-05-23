FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Bünyamin Balcı'yı istiyor

Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor.

3 MEVKİDE FORMA GİYEBİLİYOR 21 yaşında ve 1.80 boyunda olan Antalyasporlu Bünyamin Balcı, savunmanın sağı dışında 2 pozisyonda da daha oynayabiliyor.