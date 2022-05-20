Haberler Süper Lig Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de sezonun sona yaklaşmasıyla kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırırken İspanya'da flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona forması giyen Fransız savunmacıyla ilgili dikkat çeken bir Türkiye iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 08:10
Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Süper Lig'de sezonun sona ermesine bir hafta kala, takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Gündeme birçok isim dahil edilirken İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçti.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Menajer Canales'in Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Bir dönem hem Barcelona hem de Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Samuel Umtiti'nin piyasa değeri 2018 yılında 70 milyon euro'ya kadar yükselmişti.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Ancak 2018 yılından sonra önemli bir düşüş yaşamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 maçta forma giyebildi.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

2012 yılında A takıma yükseldi.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

2016'da Katalan devi Barcelona'nın yolunu tuttu.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Barça formasıyla 133 maça çıkan Fransız savunmacı, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Fransa Milli Takımı ile 31 karşılaşmada görev alan Umtiti, 4 gole imzasını attı.

DİĞER
'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler hangisi Kenan bilemedi! Sosyal medya çalkalandı
Can Yaman'ın saplantılı hayranları İtalya'yı karıştırdı: Birlikte olduğu kadınlara ölüm mesajı geliyor
Terim hamlesine Zidane yanıtı!
Trabzonspor'dan Benteke bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman?
Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi"
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman? Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman? 08:16
Menajerinden flaş hamle! Türkiye... Menajerinden flaş hamle! Türkiye... 08:09
Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi" Yıldız isme büyük övgü! "Ligin en iyisi" 07:44
Fena mı olur? Fena mı olur? 06:31
Veda edecekler Veda edecekler 06:28
Stamford Bridge'de goller var kazanan yok! Stamford Bridge'de goller var kazanan yok! 01:16
Daha Eski
Aston Villa ile Burnley puanları paylaştı Aston Villa ile Burnley puanları paylaştı 01:07
Everton ligde kalmayı garantiledi Everton ligde kalmayı garantiledi 01:07
Hamburg avantajı kaptı! Hamburg avantajı kaptı! 01:07
Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu! Anadolu Efes'in finaldeki rakibi belli oldu! 01:00
Orkun Kökçü'den transfer açıklaması! Beşiktaş... Orkun Kökçü'den transfer açıklaması! Beşiktaş... 00:59
F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer F.Bahçe'de dev operasyon! 5 ayrılık 2 transfer 00:59