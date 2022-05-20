Samuel Umtiti'nin menajerinden flaş hamle! Türkiye...

Süper Lig'de sezonun sona ermesine bir hafta kala, takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesine bir hafta kala, takımlar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Gündeme birçok isim dahil edilirken İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı.
Bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçti.
Menajer Canales'in Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.
Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor.
Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı.
Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.
Bir dönem hem Barcelona hem de Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Samuel Umtiti'nin piyasa değeri 2018 yılında 70 milyon euro'ya kadar yükselmişti.
Ancak 2018 yılından sonra önemli bir düşüş yaşamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 1 maçta forma giyebildi.
28 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı.
2012 yılında A takıma yükseldi.
2016'da Katalan devi Barcelona'nın yolunu tuttu.
Barça formasıyla 133 maça çıkan Fransız savunmacı, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fransa Milli Takımı ile 31 karşılaşmada görev alan Umtiti, 4 gole imzasını attı.