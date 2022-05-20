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Stopere Mumin

Record: Fenerbahçe Vitoria Guimaraes’in 23 yaşındaki Gana’lı savunmacısı Abdul Mumin’in peşinde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Stopere Mumin

Kim Min Jae için ciddi teklifler alan Fenerbahçe olası bir ayrılıkta stopere de transfer yapacak. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Guimaraes'ten Abdul Mumin için görüşmelere başladığını iddia etti. Ganalı savunmacı için Monaco ve Lille'in de devrede olduğu ifade edildi. Bu sezon 29 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Piyasa değeri 3 milyon euro.

DANİMARKA ÇIKIŞLI

1.88 boyundaki Mumin, Guimaraes dışında Danimarka'nın Nordsjaelland ve Köge takımlarında forma giydi.

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