Stopere Mumin

Kim Min Jae için ciddi teklifler alan Fenerbahçe olası bir ayrılıkta stopere de transfer yapacak. Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin Guimaraes'ten Abdul Mumin için görüşmelere başladığını iddia etti. Ganalı savunmacı için Monaco ve Lille'in de devrede olduğu ifade edildi. Bu sezon 29 maçta görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi var. Piyasa değeri 3 milyon euro.

DANİMARKA ÇIKIŞLI

1.88 boyundaki Mumin, Guimaraes dışında Danimarka'nın Nordsjaelland ve Köge takımlarında forma giydi.