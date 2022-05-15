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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe Safiport: 71 - 97 | MAÇ SONUCU ÖZET | Fenerbahçe Safiport şampiyonluğunu ilan etti!

Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldiği seride 3 galibiyete ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:09 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 17:25
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Fenerbahçe Safiport: 71 - 97 | MAÇ SONUCU ÖZET | Fenerbahçe Safiport şampiyonluğunu ilan etti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seride durumu 3-0'a getirerek şampiyon oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Safiport, üç sayılık atışlarda isabet bulduğu karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 14-8 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren sarı lacivertliler, ilk çeyreği 25-17 üstün bitirdi.

İkinci periyotta pota altından bulduğu sayılarla hızlı giren Mersin ekibi, farkı bir sayıya kadar düşürdü. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin skor ürettiği hücumlara karşılık vermeye başlayan Fenerbahçe Safiport, tekrar farkı açarak soyunma odasına 11 sayı (46-35) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hem pota altından hem de üç sayılık atışlarla sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertliler, son periyoda 75-55 galip durumda girdi.

Maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını son çeyrekte koruyan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yendi.

Seride rakibine 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlandı.

Karşılaşmada, Fenerbahçe Safiport'ta Sabally 22 sayıyla maçın en skorer isim olurken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Zellous 19 sayı kaydetti.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etmişti.

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