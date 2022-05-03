Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı.

Takvim'in haberine göre, 1.90 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile ön plana çıkan Hollandalı stoperle 5 büyük ligden birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi.