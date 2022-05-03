Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler sezon sonunda Kim Min-Jae ve Attila Szalai'den gelecek bonservis gelirini beklerken, diğer yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Kanarya, yine scouting çalışması yaptı ve 2 isme kanca attı. İşte Danilho Doekhi ve Haret Ortega transferinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 16:10
Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler şimdiden alternatif stoper arayışlarına başladı. Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda.

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı.

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Takvim'in haberine göre, 1.90 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile ön plana çıkan Hollandalı stoperle 5 büyük ligden birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi.

Fenerbahçe'den çifte transfer sürprizi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...

Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.90 boyundaki Meksikalı Ortega'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Fenerbahçe yönetiminin şu anda bu iki yıldız için araştırma aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

DİĞER
Son dakika: Okan Buruk derken büyük ters köşe! Galatasaray'ın yeni hocası...
Galatasaray'da sürpriz başkan adayı! Seçim yapılmasına engel olmuştu
Ismael'den Gedson değerlendirmesi! Göztepe maçından sonra...
Belotti transferde kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belotti transferde kararını verdi!
Mergim Berisha'ya mahkemeden şok karar!
Yeni Göbeklitepe mi keşfediliyor? T biçimli heykel heyecan yarattı
TOLKIEN FİLM KONUSU
İstanbul nöbetçi eczanelerin listesi ve sorgulama ekranı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... 16:36
Bursaspor’dan Kemal Demirel için taziye mesajı Bursaspor’dan Kemal Demirel için taziye mesajı 16:34
Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! 16:21
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ortega... Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ortega... 16:10
Andorra-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Andorra-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 16:03
Hadziahmetovic: "Ligi ikinci bitirmek için..." Hadziahmetovic: "Ligi ikinci bitirmek için..." 15:42
Daha Eski
Altay'da kaleci Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa... Altay'da kaleci Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa... 15:30
Çebi TFF Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi! Çebi TFF Başkanı olacak mı? Sürpriz cevap geldi! 14:47
Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı Metin Sipahioğlu'ndan "şampiyonluk" paylaşımı 14:05
Transfer bombası patlıyor! Fransız devi... Transfer bombası patlıyor! Fransız devi... 14:03
Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! Fırtına şampiyonluğu İstanbul'da kutlayacak! 13:47
Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! Ömür'ün transferini canlı yayında açıkladı! 13:39