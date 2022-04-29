Fenerbahçe'nin maçı var! İşte Kartal'ın Gaziantep maçı 11'i

Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor. Geçen hafta Ç. Rize'ye yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yapan Sarı Kanarya'da moraller yüksek. Hedef, 8 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak.
HEDEF DEVLER LİGİ
Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, arkasındaki Konyaspor'a yakalanmamak için maçı mutlaka kazanmak istiyor. Kalan 4 maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligi en azından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etmeyi hedefliyor. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Sarper Barış Saka görev yapacak.
İŞTE F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE:
ALTAY
NAZIM
SERDAR A.
TİSSERAND
FERDİ
GUSTAVO
ZAJC
MERT HAKAN
İRFAN CAN
ROSSİ
SERDAR D.
GAZİANTEP FK:
GÜNAY
DJİLOBODJİ
ERTUĞRUL
TOSCA
FURKAN
MAXİM
KİTSİOU
FİGUEİREDO
SAGAL
MİRZA
MUHAMMET
DERBI ÖNCESİ SARI ALARM!
Kanarya 8 Mayıs'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde dev maç öncesi tam 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birçok eksik olduğu için sınırdaki futbolcuları uyardığı öğrenildi.
SAKA İKİNCİ KEZ
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının hakemi Sarper Barış Saka, sarı-lacivertlilerin ikinci kez maçını yönetecek. Saka, Kanarya'nın 24 Kasım 2020'de Giresun'la oynadığı ve 4-0 kazandığı Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.
FENER'DE 4 EKSİK
Kanarya, bu maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Szalai, Crespo ve Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae yok. Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
GAZİANTEP'TE 3 İSİM YOK
Gaziantep FK'da üç futbolcu Fenerbahçe maçında olmayacak. Tedavileri devam eden Borven ve Caulker ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.