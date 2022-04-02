Fenerbahçe'de menajerlere ödenen rakamlar şoke etti

Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde menajerlere para saçtı. 6 milyar TL'ye yakın borcu olduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre;4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı. Ali Koç kendi döneminde yaptığı 61 transfer ve bu transferler doğrultusunda menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı. TFF önceki gün de bu sezon menajerlere ödenen ücretleri açıklamış Fenerbahçe listede birinci sırada yer almıştı. Listenin son sırasında ise Hatayspor vardı.

4 SEZONDA MENAJERLERE SERVET HARCADI!

2018-19 SEZONU

2 milyon 596 bin 778 Euro

2019-20 SEZONU

48 bin dolar

2.128.408,22 EURO

609.000 TL

2020-21 SEZONU

3.221.879,84 Euro

5.663.420,31 TL

2021-22 SEZONU

6.526.975,65 Euro

7.891,516,59 TL