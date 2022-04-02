FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.
Milliyet'in haberine göre; Löw ile birlikte çalışacak teknik heyet üzerine de yoğunlaşan sarı-lacivertliler, Tayfun Korkut ismini gündemine aldı.
İKNA OLACAK MI?
Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw'le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.
Son olarak Hertha Berlin'de çalışan Tayfun Korkut'un teknik direktör iken yardımcı hoca olmayıp kabul edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Korkut'la ilgili tek soru işareti bu olarak gösteriliyor.
İSMAİL KARTAL EKİPTE OLACAK!
Löw'e özellikle Süper Lig'i bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör desteği olması isteniyor. Burada İsmail Kartal'ın bilhassa Löw'le olması planlanıyor.