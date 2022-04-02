Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

Son dakika spor haberi: Bir süredir teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de yapılan temaslar olumlu bir şekilde ilerliyor. Takımı dünyaca ünlü bir isme emanet etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Joachim Löw ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçeli kurmaylar, Löw'ün yardımcılığı için sürpriz bir hocayı gündemine aldı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:11
FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

Milliyet'in haberine göre; Löw ile birlikte çalışacak teknik heyet üzerine de yoğunlaşan sarı-lacivertliler, Tayfun Korkut ismini gündemine aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

İKNA OLACAK MI?
Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw'le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

Son olarak Hertha Berlin'de çalışan Tayfun Korkut'un teknik direktör iken yardımcı hoca olmayıp kabul edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Korkut'la ilgili tek soru işareti bu olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw'ün yardımcısı belli oluyor

İSMAİL KARTAL EKİPTE OLACAK!
Löw'e özellikle Süper Lig'i bilen, Fenerbahçe'yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör desteği olması isteniyor. Burada İsmail Kartal'ın bilhassa Löw'le olması planlanıyor.

DİĞER
67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini bulmuş gibi! Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu paylaştı sosyal medya coştu!
Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor