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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de yeni Löw gelişmesi! İmza...

Spor haberi... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken liste başındaki isim olan Löw için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgiye göre; Alman hoca ile ücrette anlaşıldığı, imza için son kararının beklendiği belirtildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de yeni Löw gelişmesi! İmza...

Gelecek sezon takımı çalıştıracak yabancı hoca hala netleşmezken, Joachim Löw ile prensipte anlaşıldığı iddiası bir kez daha gündemde... Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Alman teknik direktörün, yıllık 5 milyon euro'yu kabul ettiği ancak başkan Ali Koç'tan biraz daha süre istediği bildirildi. Yönetimin, Löw'den gelecek telefonu beklediği, olumlu yanıt vermesi halinde hemen imzaların atılacağı belirtildi.

JESUS'A AL NASSR KANCASI
Fenerbahçe'nin Löw ile birlikte en güçlü teknik direktör adayı Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'dan çılgın teklif! Portekiz'in Record gazetesi, 67 yaşındaki usta çalıştırıcıya Al Nassr'ın 10 milyon euro yıllık maaş önerdiğini yazdı. Jesus daha önce Suudi Ligi'nden Al Hilal'de görev yapmış ve Süper Kupa'yı kazanmıştı. Jesus'un teklifi değerlendirdiği ancak henüz imza atmadığı ifade edildi.

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