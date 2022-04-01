FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Bu sezon yarıştıkları kulvarlarda istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon yarıştıkları kulvarlarda istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Konyaspor'un gerisinde ikincilik yarışı veren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Tecrübeli oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, kadro dışı kararının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut için nihai kararı beklediklerini söyledi.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
HULL CITY'DEN MESUT ÖZİL'E KANCA
aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği TEAMtalk'ta yer alan habere göre İngiltere Championship ekibi Hull City, Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde sezon başında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlilerin dünya yıldızını da takıma kazandırmak istediği vurgulandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta forma giyen Mesut Özil, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
BABEL'İ DE İSTİYORLAR
Öte yandan aynı haberde Hull City'nin Mesut Özil ile birlikte Galatasaray forması giyen Ryan Babel'i de transfer etmek istediği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Ryan Babel, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.