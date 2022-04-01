Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil performansıyla beklenen katkıyı veremedi. Teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı bırakılan yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi. Yeni adresi merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncunun transferi için İngiliz kulübü devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 18:49
FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Bu sezon yarıştıkları kulvarlarda istedikleri sonuçları alamayan Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Konyaspor'un gerisinde ikincilik yarışı veren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte yıldız futbolcusu Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Tecrübeli oyuncunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, kadro dışı kararının ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağı konuşulan Mesut için nihai kararı beklediklerini söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olurken, İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

HULL CITY'DEN MESUT ÖZİL'E KANCA

aspor.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği TEAMtalk'ta yer alan habere göre İngiltere Championship ekibi Hull City, Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Haberde sezon başında Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i kiralayan İngiliz ekibinin, sarı-lacivertlilerin dünya yıldızını da takıma kazandırmak istediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta forma giyen Mesut Özil, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

BABEL'İ DE İSTİYORLAR

Öte yandan aynı haberde Hull City'nin Mesut Özil ile birlikte Galatasaray forması giyen Ryan Babel'i de transfer etmek istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Transferde büyük sürpriz! Mesut'un Özil'in yeni takımı belli oldu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 35 maça çıkan Ryan Babel, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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