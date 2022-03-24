Duisburg ile dev ortaklık

Sarı-lacivertliler gelecek yıllarını da garantiye alacak proje için Alman kulübü Duisburg ile el sıkıştı. İki kulüp partnerlik yapacak. Fenerbahçe, Almanya'daki gelecek vaat eden gurbetçi yıldız adaylarını bu sayede önceden keşfedebilecek ve henüz parlamadan renklerine katabilecek.
Sarı-lacivertliler gelecek yıllarını da garantiye alacak proje için Alman kulübü Duisburg ile el sıkıştı. İki kulüp partnerlik yapacak. Fenerbahçe, Almanya'daki gelecek vaat eden gurbetçi yıldız adaylarını bu sayede önceden keşfedebilecek ve henüz parlamadan renklerine katabilecek. Kanarya'da yönetim bu projeye büyük önem veriyor.