FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti.
Ligdeki yeni hedefini ikincilik olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken ismi ise Miguel Crespo oldu.
Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı isimleri arasında yer alan Crespo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
Estoril'den 1.5 milyon euro'ya alınan Miguel Crespo sezonun ikinci yarısında performansını artırdı.
Portekizli oyuncuya teklifler de gelmeye başladı. İspanyol takımları 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler en az 8 milyon euro talep ediyor.