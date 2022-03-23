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FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sezonun dikkat çeken ismi Miguel Crespo'ya teklif yağıyor. İyi bir performansa imza atan başarılı oyuncunun bonservisi de belirlendi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:00
FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe, son haftalarda yükselişe geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Ligdeki yeni hedefini ikincilik olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin en dikkat çeken ismi ise Miguel Crespo oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Fenerbahçe'nin bu sezon en başarılı isimleri arasında yer alan Crespo'ya teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Estoril'den 1.5 milyon euro'ya alınan Miguel Crespo sezonun ikinci yarısında performansını artırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Portekizli oyuncuya teklifler de gelmeye başladı. İspanyol takımları 25 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Crespo'ya teklif yağıyor! Fenerbahçe bonservisini belirledi

Sarı-lacivertliler en az 8 milyon euro talep ediyor.

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