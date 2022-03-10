Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi sürdü!

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlarken, antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Enner Valencia bireysel çalışmalar eşliğinde idmanı tamamlarken; Ferdi Kadıoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.