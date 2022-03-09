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Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Elindeki genç oyuncular Attila Szalai, Kim Min-Jae gibi yıldızları sezon sonunda dev rakamlara satmaya hazırlanan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin sezon sonunda da genç futbolculara yöneleceği bilinirken, rota Boavista forması giyen Jackson Porozo'ya döndü. Peki, Jakson Porozo kimdir? İşte transferin ayrıntıları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 11:23
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Sezonun sona ermesiyle beraber kadrosunda büyük bir revizyona gitmesi planlanan Fenerbahçe, gelecek sezon genç ve tecrübeli isimleri harmanlayarak farklı bir kadro kurmak istiyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Sarı lacivertli kurmaylar, Attila Szalai ve Kim Min-Jae gibi yeteneklerden gelecek yüksek bonservis ücretleriyle beraber transferde önemli yatırımlar yapma peşinde.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Bu bağlamda Fenerbahçe'de rota, stoper transferine döndü. Ekvador basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, gündeminde Boavista forması giyen Jakson Porozo'yu aldı. Haberde, Porozo'nun Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

BU SEZON ÇIKIŞ YAPTI
Haberde, Ekvadorlu genç defans oyuncusunun bu sezon Portekiz Ligi'nde büyük bir çıkış yaptığı bilgisine yer verilirken, Avrupa'ya transferinin sürpriz olmayacağı kaydedildi. Oyuncunun, 2022 yazında yeni takımına gidebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Öte yandan Fenerbahçe'nin, 2022 yaz transfer sezonunda oyuncuyu kadrosuna katmak isteyeceği okuyuculara aktarıldı. Fenerbahçe'nin ilgisinin yeni olmadığı ve daha önce de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Boavista'nın, Porozo'nun satışı için gelen tekliflere vereceği yanıt da belli oldu. Buna göre Portekiz temsilcisi, 4.5 milyon euro talep edecek ve bu rakamdan aşağıya düşmeye niyeti yok.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

TALİBİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Jakson Porozo ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe ile beraber Milan, Sassuolo, Bordeaux, Benfica ve Santos da yar alıyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

JAKSON POROZO KİMDİR?
4 Ağustos 2000 tarihinde dünyaya gelen Porozo, 1.92 boyunda ve stoper mevkiinde forma giyiyor. San Lorenzo'da dünyaya gelen Porozo, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Kariyerine Independiente U20'de başlayan Porozo, daha sonra Manta FC, Santos ve Boavista formalarını giydi. Porozo bu sezn toplamda 20 maça çıkarken 1787 dakika sahada kaldı ve istikrarlı bir görüntü çizdi.

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