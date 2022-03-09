Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

BU SEZON ÇIKIŞ YAPTI Haberde, Ekvadorlu genç defans oyuncusunun bu sezon Portekiz Ligi'nde büyük bir çıkış yaptığı bilgisine yer verilirken, Avrupa'ya transferinin sürpriz olmayacağı kaydedildi. Oyuncunun, 2022 yazında yeni takımına gidebileceği aktarıldı.

Öte yandan Fenerbahçe 'nin, 2022 yaz transfer sezonunda oyuncuyu kadrosuna katmak isteyeceği okuyuculara aktarıldı. Fenerbahçe'nin ilgisinin yeni olmadığı ve daha önce de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Boavista'nın, Porozo'nun satışı için gelen tekliflere vereceği yanıt da belli oldu. Buna göre Portekiz temsilcisi, 4.5 milyon euro talep edecek ve bu rakamdan aşağıya düşmeye niyeti yok.