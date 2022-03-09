Fenerbahçe için sürpriz transfer gelişmesi! Jackson Porozo...

Sezonun sona ermesiyle beraber kadrosunda büyük bir revizyona gitmesi planlanan Fenerbahçe, gelecek sezon genç ve tecrübeli isimleri harmanlayarak farklı bir kadro kurmak istiyor.
Sarı lacivertli kurmaylar, Attila Szalai ve Kim Min-Jae gibi yeteneklerden gelecek yüksek bonservis ücretleriyle beraber transferde önemli yatırımlar yapma peşinde.
Bu bağlamda Fenerbahçe'de rota, stoper transferine döndü. Ekvador basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, gündeminde Boavista forması giyen Jakson Porozo'yu aldı. Haberde, Porozo'nun Fenerbahçe ile görüşeceği ifade edildi.