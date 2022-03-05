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Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Arda Güler konusunda, Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpen haber geldi. Henüz 17 yaşında olan yıldız adayı için dev kulüplerin scout gönderdiği belirtilirken, sarı lacivertliler elini çabuk tuttu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Böylece Sarı-Lacivertliler, Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'da yaşadığı hayal kırıklığını Arda Güler'de yaşamamış oldu.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Takvim'in haberine göre; Arda Güler ile henüz 18 yaşını doldurmadığı için 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arda, 18 yaşını doldurduğunda ise sözleşme 5 yıla tamamlanacak.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Normal koşullarda Arda Güler'in sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona eriyordu.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan Arda Güler 2 asist yaptı kendisine verilen tüm şansları çok iyi kullandı.

Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK KAZANCI

Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arda Güler genç yaşna rağmen sahadaki olgunluğu, topa hakimiyeti ve fiziksel özellikleriyle Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük kazancı olduğunu her şekilde ortaya koydu.

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