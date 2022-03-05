Fenerbahçe'de taraftarı sevindiren haber! Arda Güler...

Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.
Böylece Sarı-Lacivertliler, Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'da yaşadığı hayal kırıklığını Arda Güler'de yaşamamış oldu.
Takvim'in haberine göre; Arda Güler ile henüz 18 yaşını doldurmadığı için 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arda, 18 yaşını doldurduğunda ise sözleşme 5 yıla tamamlanacak.
Normal koşullarda Arda Güler'in sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona eriyordu.
Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan Arda Güler 2 asist yaptı kendisine verilen tüm şansları çok iyi kullandı.
FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK KAZANCI
Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arda Güler genç yaşna rağmen sahadaki olgunluğu, topa hakimiyeti ve fiziksel özellikleriyle Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük kazancı olduğunu her şekilde ortaya koydu.
Arda'nın pazar günü oynanacak Trabzon derbisinde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.