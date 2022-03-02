Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Takvim'in haberine göre; Rusya -Ukrayna savaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenilen Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

FENERBAHÇE FIRSATI KAÇIRMADI

SOL açık mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için bulunmaz bir fırsat olan Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Sarı-Lacivertli kulüp tarafından yapıldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı.