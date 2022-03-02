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Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın Krasnodar takımında oynayan sol açık Viktor Claesson sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Fenerli kurmaylar hemen devreye girdi, menajerine 3 yıllık teklif yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe'den bir önemli hamle daha geldi. Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen İsveçli sol açık Victor Cleasson haziran ayında sona erecek sözleşmesinin ardından Rusya'dan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Takvim'in haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenilen Claesson için Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle görüşmenin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

FENERBAHÇE FIRSATI KAÇIRMADI

SOL açık mevkine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe için bulunmaz bir fırsat olan Victor Claesson'a yeni sezon için ilk ciddi teklifin Sarı-Lacivertli kulüp tarafından yapıldığı da gelen haberler arasında. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro alan Claesson 56 kez giydiği İsveç Milli Takım formasıyla fileleri 12 kez havalandırdı.

Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Kanat oynamasına karşın son gol yollarında son derece etkili biri isim. 30 yaşında ve 1.83 boyunda olan Claesson'un istikrarlı ve disiplinli yapısı da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan ayrılma kararı alan Claesson'a Fenerbahçe'den kanca

Fenerbahçe yönetiminin oyuncuya yakın markajı devam ettirip 3 yıllık sözleşme imzalatmayı hedeflediği ve bu 3 yıllık teklifin de menajerine iletildiği ifade edildi.

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