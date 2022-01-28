Estroil'de Miguel Crespo pişmanlığı! "Onu Fenerbahçe'ye göndererek..."

Sezon başında Estroil'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, eski takımında pişmanlığa neden oldu.

Son olarak Arouca'yı evinde konuk eden ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Estroil'de teknik direktör Bruno Pinheiro, yönetimden transfer istedi.

"CRESPO'YU GÖNDEREREK ONU KAYBETTİK"

Pinheiro yaptığı konuşmada, "Takımımıza yeni bir kana ihtiyaç var. Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye göndererek kaybettik. Africo'yu sattık ve hata yaptık. Chiquinho'yu Wolwes'e gönderdik. Bu isimlerin yeri dolmadı. Bakalım transfer döneminde ne olacak." dedi.