Haberler Fenerbahçe Estroil'de Miguel Crespo pişmanlığı! "Onu Fenerbahçe'ye göndererek..."

Estroil'de Miguel Crespo pişmanlığı! "Onu Fenerbahçe'ye göndererek..."

Fenerbahçe'ye sezon başında Portekiz ekibi Estroil'den transfer olan Miguel Crespo, eski takımında büyük bir pişmanlığa neden oldu. Estroil teknik direktör Bruno Pinheiro yaptığı konuşmada Crespo'nun ayrılığının bir hata olduğunu ve bu sebeple transfer yapmaları gerektiğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 13:41
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Estroil'de Miguel Crespo pişmanlığı! "Onu Fenerbahçe'ye göndererek..."

Sezon başında Estroil'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, eski takımında pişmanlığa neden oldu.

Son olarak Arouca'yı evinde konuk eden ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Estroil'de teknik direktör Bruno Pinheiro, yönetimden transfer istedi.

"CRESPO'YU GÖNDEREREK ONU KAYBETTİK"
Pinheiro yaptığı konuşmada, "Takımımıza yeni bir kana ihtiyaç var. Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye göndererek kaybettik. Africo'yu sattık ve hata yaptık. Chiquinho'yu Wolwes'e gönderdik. Bu isimlerin yeri dolmadı. Bakalım transfer döneminde ne olacak." dedi.

DİĞER
Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak tam bir estetik harikası oldu! Değişimi dudak uçuklattı!
Yalnız Kurt oyuncularının büyük heyecanı: 'Hikayemiz başlıyor' Yalnız Kurt ilk bölümü ile bu akşam Atv ekranlarında fırtınalar estirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor