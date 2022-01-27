Haberler Fenerbahçe 4 futbolcu pozitif!

4 futbolcu pozitif!

Sarı-lacivertlilerde Koronavirüs kabusu sürüyor. 4 futbolcunun daha rutin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
4 futbolcu pozitif!
Sarı-lacivertlilerde Koronavirüs kabusu sürüyor. 4 futbolcunun daha rutin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Daha önce de Mesut Özil ile Uruguay Milli Takımı'ndaki Diego Rossi'nin testleri pozitif çıkmıştı. Diğer 4 oyuncunun kim olduğu ile ilgili bilgi verilmezken, tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı aktarıldı. Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş dışında Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Valencia ve Kim Min Jae kamp kadrosunda yer almadı.
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