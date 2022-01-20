Fenerbahçe geri döndü

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Altay'ı 2-1 yenerek ikinci yarıda ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile 71'de Serdar Dursun kaydetti. Altay'ın tek sayısı 14'te Yasser Rayan'dan geldi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Kanarya özellikle ikinci yarının ilk yarım saatindeki etkili oyunuyla alkış aldı.



ALTAY KORUYAMADI

Rakibini sahasına hapsederken, Serdar Dursun'la aradığı galibiyeti yakaladı. Konuk Altay ise ligde üst üste 7. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibinin galibiyet hasreti 15 maça yükseldi (12M/3B). Yeni hocası Mert Nobre yönetiminde daha derli toplu görünmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar 18 puanda kaldı. Fenerbahçe 23. haftada cumartesi Sivas'a konuk olacak. Altay ise pazar günü evinde Konyaspor'u ağırlayacak.



OSAYI SAMUEL MÜTHİŞ SAVAŞTI

Sahanın en fazla adam eksilten oyuncuları Ferdi Kadıoğlu (6/7) ile Bright Osayi Samuel (5/6) oldu. Özellikle Osayi bitmek bilmeyen bir enerji ile savaşırken driplingleri ile Altay savunmasını yordu. 11/14 ikili mücadele kazanma ile doksan dakikayı tamamladı.