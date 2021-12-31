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FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın duyurdu! "Daum hayırlı olsun mu?" (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Vitor Pereira sonrası Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, aradığı ismi buldu. Kanarya'nın eski oyuncularından Serhat Akın, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda, "Daum hayırlı olsun mu?" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 18:30
FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın duyurdu! "Daum hayırlı olsun mu?" (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Son olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Yönetim ise masada birçok ismi bulunduruyor. Bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Christoph Daum.

FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın duyurdu! "Daum hayırlı olsun mu?" (FB spor haberi)

2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Daum'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu noktada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan da flaş bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın duyurdu! "Daum hayırlı olsun mu?" (FB spor haberi)

Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, bu kez de "Daum hayırlı olsun mu?" tweeti atarak taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ise kısa zaman içerisinde son bulması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Serhat Akın duyurdu! "Daum hayırlı olsun mu?" (FB spor haberi)

68 yaşındaki Alman teknik adam Süper Lig'de Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Daum'un Fenerbahçe kariyerinde 2 ve Beşiktaş kariyerinde 1 olmak üzere Süper Lig'de 3 şampiyonluğu bulunuyor.

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