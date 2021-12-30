Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın Katar ekibi Al Duhail forması giyen Kenyalı golcü Michael Olunga'yı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia üçlüsünün beklentilerin altında kalan performansı sonrası forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Katar basınına göre Sarı-Lacivertliler, Al Duhail formasını giyen Michael Olunga'yı istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

6 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Ocak ayınca Japon ekibi Kashiwa Reysol'dan 6 milyon Euro karşılığında Ah Duhail'e transfer olan Kenyalı forvetin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Olunga'nın 2023'a kadar sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Katar basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki golcü için temaslara başladı. Olunga'nın yeniden Avrupa futboluna dönmek istediği, bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

FİYATI YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO

Bu sezon müthiş bir performans gösteren yıldız futbolcu 19 resmi maçta attığı 26 golle dikkatleri çekti. Transfermarkt verilerine göre Olunga'nın şu anki yisada değeri 5 milyon Euro civarında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

İSTATİSTİKLER ALTÜST

Bu sezon çıktığı 19 maçta 26 gole imza atan Olunga, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Katar Ligi'nde tüm istatistikleri altüst eden Kenyalı forvet milli takım forması altında da 46 karşılaşmada 19 kez ağları havalandırdı. Olunga birçok kulübün listesinde yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABER: - Fenerbahçe'ye süper golcü! Michael Olunga... (FB spor haberi)

SOL AYAĞI RAKİPLERİN KABUSU

1.93 boyunda olmasına rağmen tekniğiyle dikkat çeken Olunga'nın sol ayağı çok etkili.

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