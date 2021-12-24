FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.