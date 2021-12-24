Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı henüz gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarına giren sarı lacivertliler, dünya futbolunun önemli ismi olan John Terry'i gündemine aldı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry, Fenerbahçe'yi ise Lugano'ya sordu. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 10:00
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE'Yİ SORDU

Milliyet'in haberine bilgiye göre, sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR

İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

SPORTİF DİREKTÖR LUGANO

İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in .. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanmıştı. 1-0 geriye düşen konuk ekip Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza atıp ezeli rakibi karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Diego Lugano, yayıncı kuruluşun daveti üzerine derbiyi yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.

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