FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan hoca bombası! John Terry ve Lugano... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'Yİ SORDU
Milliyet'in haberine bilgiye göre, sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.
ASTON VILLA'DA YARDIMCI OLARAK GÖREV YAPIYOR
İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı. Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.
SPORTİF DİREKTÖR LUGANO
İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.
İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Spor Toto Süper Lig'in .. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanmıştı. 1-0 geriye düşen konuk ekip Fenerbahçe, müthiş bir geri dönüşe imza atıp ezeli rakibi karşısında 2-1 galip ayrılmıştı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Diego Lugano, yayıncı kuruluşun daveti üzerine derbiyi yorumlamak için İstanbul'a gelmişti.