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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Son olarak Kayserispor maçında görev alan Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 10:01
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Berke Özer sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Özer'in, Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşması sonrası belinde ağrı hissettiği ifade edildi.

Ümit Milli Takımı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

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