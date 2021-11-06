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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana savunmanın merkezinde sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Attila Szalai'nin talipleri er geçen gün artıyor. Piyasa değerini katlayan Macar stoper için Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından şimdi de Napoli'nin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, şu ana kadar sergieldiği performansla camianın yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Macar yıldız, kısa sürede ilk 11'in de değişilmez ismi olmayı başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Attila Szalai dev kulüplerin radarına girdi. Macar savunmacıyı, Atletico Madrid ve Chelsea'nin takibe aldığı belirtilmişti.

Devreye giren son takım ise Napoli oldu. İtalyan basını, defansında sıkıntı yaşayan mavi-beyazlıların genç stoper için devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Devreye giren son takım ise Napoli oldu. İtalyan basını, defansında sıkıntı yaşayan mavi-beyazlıların genç stoper için devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Genç futbolcu için sezon sonunda Atletico Madrid ve Chelsea'nin de kapıyı çalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler Szalai için en az 20 milyon euroluk teklif bekliyor.

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