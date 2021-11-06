FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye talipler artıyor! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından...

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, şu ana kadar sergieldiği performansla camianın yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Macar yıldız, kısa sürede ilk 11'in de değişilmez ismi olmayı başardı.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Attila Szalai dev kulüplerin radarına girdi. Macar savunmacıyı, Atletico Madrid ve Chelsea'nin takibe aldığı belirtilmişti.
Devreye giren son takım ise Napoli oldu. İtalyan basını, defansında sıkıntı yaşayan mavi-beyazlıların genç stoper için devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu.
Devreye giren son takım ise Napoli oldu. İtalyan basını, defansında sıkıntı yaşayan mavi-beyazlıların genç stoper için devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu.