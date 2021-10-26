İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'de ocak ayında Vedat Muriqi bombası patlıyor

İTALYA'DAN VEDAT MURIQI İDDİASI

İtalyan basını Lazio'nun Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlandığını ve Kosovalı golcü için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğunu iddia etti.

YOLLAR KESİN OLARAK AYRILIYOR

Son maçta Hellas Verona'ya ağır bir şekilde kaybeden Lazio'da başkan Claudio Lotito'nun bu sonucu kabul etmediği ve futbolculara aileleriyle görüşme yasağı verdiği iddia edildi. Ayrıca Lotito'nun bazı oyuncularla devre arasında yolların kesin olarak ayıracağı ifade edildi.