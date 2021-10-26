İtalyan basını yazdı! Fenerbahçe'de ocak ayında Vedat Muriqi bombası patlıyor

Fenerbahçe'de golcü sorunu yine gündeme geldi. Sezon başında Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler iki isimden de henüz beklenen katkıyı alamadı. Fenerbahçe'nin Ocak ayında forvet transferi yapmak için harekete geçtiği belirtildi. Fenerbahçe'nin flaş transfer hamlesi geniş yankı buldu. İşte detaylar...
ÜST ÜSTE GELEN KÖTÜ SONUÇLAR MORALLERİ BOZDU
Avrupa'da ve ligde üst üste kötü sonuçlar alan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Trabzonspor maçı öncesi liderlik hesapları yapan Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında aldığı mağlubiyetlerle 5. sıraya kadar geriledi.
PEREIRA FORVET HATTINDA İSTİKRARI YAKALAYAMADI
Fenerbahçe'de forvet hattındaki belirsizlik ise henüz ortadan kalkmış değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geride kalan haftalarda 10 farklı kadro kurarak kadro istikrarını yakalayamazken en büyük sorunu forvet hattında yaşadı.