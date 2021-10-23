FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesi cezalı oyuncuları mevcut. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de rotasyona gidecek. İşte detaylar...
PFDK'dan Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e 3 maç ceza gelmesi nedeniyle ilk onbirde yine rotasyon olacak. Yarın oynanacak Alanyaspor maçında kalede Berke Özer görev yapacak.
Pereira'nın Osayi'nin yerine ise Pelkas ya da sakatlığı geçen İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada da kırmızı kart cezalısı Kim'in yerine Novak ya da Nazım'dan birisi formayı giyecek. Rossi'nin de ilk onbirde çıkma ihtimali yüksek. Bu takdirde Mesut Özil ile Mergim Berisha'dan birisi kulübeye çekilecek.