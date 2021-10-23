Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertlilere bir şok da PFDK'dan geldi. Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında cezalı oyuncular Altay Bayındır, Osayi Samuel ile Kim Min-Jae'nin yerine oynayacak isimler de netleşti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:03
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesi cezalı oyuncuları mevcut. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de rotasyona gidecek. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

PFDK'dan Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e 3 maç ceza gelmesi nedeniyle ilk onbirde yine rotasyon olacak. Yarın oynanacak Alanyaspor maçında kalede Berke Özer görev yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

Pereira'nın Osayi'nin yerine ise Pelkas ya da sakatlığı geçen İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada da kırmızı kart cezalısı Kim'in yerine Novak ya da Nazım'dan birisi formayı giyecek. Rossi'nin de ilk onbirde çıkma ihtimali yüksek. Bu takdirde Mesut Özil ile Mergim Berisha'dan birisi kulübeye çekilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Alanyaspor maçında farklı 11! Altay, Osayi ve Kim'in yerine...

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i şöyle:

Berke, Novak, Szalai, Tisserand, Gustavo, Pelkas (İrfan Can), Ferdi, Nazım Sangare, Rossi, Berisha, Valencia.

SON DAKİKA