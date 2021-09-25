SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

Fenerbahçe 'nin milli kalecisi Altay Bayındır 'ın peşini bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'ın iki yetkilisinin GZT Giresunspor ile oynanan Süper Lig maçında yıldız kaleciyi markaja aldığı öğrenildi...

Hollanda temsilcisi Ajax'ın devre arasında kaleci transferi yapacağı ve Altay'ın listenin başlarında olduğu öğrenildi. Ajax ve F.Bahçe devre arasında pazarlık masasında oturacak.

Takvim'in haberine göre Ajax'ın yıldız kalecisi Onana, doping yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Bu yüzden kaleci transferini ilk sıraya aldılar. Altay Bayındır'ı Ajax'ın dışında Fransız ve İngiliz takımları da istiyor.