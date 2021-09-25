Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin, yüksek bonservis ücreti beklediği Altay Bayındır ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe - Giresunspor maçında Hollanda ekibi Ajax'ın Altay Bayındır'ı izlediği öğrenildi. Öte yandan Ajax'ın, devre arasında Altay Bayındır transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın peşini bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'ın iki yetkilisinin GZT Giresunspor ile oynanan Süper Lig maçında yıldız kaleciyi markaja aldığı öğrenildi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

Hollanda temsilcisi Ajax'ın devre arasında kaleci transferi yapacağı ve Altay'ın listenin başlarında olduğu öğrenildi. Ajax ve F.Bahçe devre arasında pazarlık masasında oturacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için flaş transfer gelişmesi! Devre arasında geliyorlar

Takvim'in haberine göre Ajax'ın yıldız kalecisi Onana, doping yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Bu yüzden kaleci transferini ilk sıraya aldılar. Altay Bayındır'ı Ajax'ın dışında Fransız ve İngiliz takımları da istiyor.

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