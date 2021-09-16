Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi (FB haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. Turnuvadaki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivetliler zorlu mücadeleden iyi bir sonuçla ayrılıp bu szonki namağlup unvanını sürdürmek istiyor.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa, Sow, Jakic, Kamada, Lammers, Kostic, Borre

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi, Samuel, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Enner Valencia, Mesut Özil

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor. Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetiyor.

EINTRACHT FRANKFURT İLE 2. RANDEVU

Fenerbahçe, Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 2. kez karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grubunda mücadele etmişti. İstanbul'da 13 Aralık 2006'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı.

TEKNİK DİREKTÖR CEZALI!

Fenerbahçe'nin gruptaki rakibi Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, cezası sebebiyle kulübede yer alamıyor. Glasner, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde aldığı ceza sebebiyle Fenerbahçe maçında yok. liver Glasner'in yerine yardımcısı Michael Angerschmid takımı yönetiyor.