Arda Güler ‘genç yıldız’ listesinde

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yıldızı Arda Güler, popüler futbol oyunu Football Manager 2022'nin 146 kişilik genç yıldız listesinde yer aldı. Popüler futbol oyunu Football Manager 2022 henüz yayınlamadan önce 146 kişilik bir genç yıldız listesi yayınlandı. Scoutların raporlarıyla oluşan listede Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler de yer aldı.
Fenerbahçe'nin gelecek vadeden yıldızı Arda Güler, popüler futbol oyunu Football Manager 2022'nin 146 kişilik genç yıldız listesinde yer aldı. Popüler futbol oyunu Football Manager 2022 henüz yayınlamadan önce 146 kişilik bir genç yıldız listesi yayınlandı. Scoutların raporlarıyla oluşan listede Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler de yer aldı. Mesut Özil'in 'Geleceğin 10 numarası' dediği Arda bu sezon 3 maçta 44 dakika sahada kalırken, 1 asist gerçekleştirdi.