Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Elizabeth Williams'ı yeniden kadrosuna dahil etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 17:57
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Elizabeth Williams'ı kadrosuna kattı (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu Elizabeth Williams'ı yeniden kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD ve Nijerya vatandaşlığı bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun ekim ayından önce takıma katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Atlanta Dream'de forma giyen Williams'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda sergilediği performansla sarı-lacivertli takıma önemli katkı sağladığı kaydedildi.

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