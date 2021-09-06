Son dakika transfer haberleri | Fabricio Bustos'tan Fenerbahçe açıklaması! Gol attığı maçın ardından konuştu

Süper Lig'de sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler milli arada Diego Rossi, Berisha, Max Meyer ve Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı. Takıma son olarak bir sağ ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya'nın gündeminde, Independiente forması giyen Fabricio Bustos vardı.

Arjantin Ligi'nde oynanan ve 1-1 sona eren River Plate karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Arjantinli sağ bek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirten Bustos, "Türkiye'ye gideceğim için heyecanlıydım. Transfer tamamlanmak üzereyken ve sözleşmemin son senesinde olmama rağmen bu kadar yüksek bonservis istenmesi nadirdir" dedi.