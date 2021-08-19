Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçı canlı | Fenerbahçe Helsinki maçı izle (FB Helsinki canlı yayın)

Fenerbahçe maçı canlı | Fenerbahçe Helsinki maçı izle (FB Helsinki canlı yayın)

Fenerbahçe, uzun süren Avrupa hasretini Helsinki maçıyla dindiriyor. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya takımı Helsinki ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Helsinki maçında eksiklerle çıkarken, turun rövanşı öncesi avantajı kapmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Helsinki maç kadrosunda Miha Zajc'ı forvet oynatarak büyük bir sürprize imza attı. Fenerbahçe - Helsinki maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 23:29
Fenerbahçe maçı canlı | Fenerbahçe Helsinki maçı izle (FB Helsinki canlı yayın)

2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü eleyen Finlandiya temsilcisi Helsinki ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE - Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Sosa, Gustavo, Osayi-Samuel, Novak, İrfan Can, Mesut Özil, Zajc
HELSINKI - Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

FENERBAHÇE TARAFTARIYLA BULUŞTU
Fenerbahçeli futbolcular, uzun süren aranın ardından taraftarıyla buluştu. İşte o görüntü...

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:45'te TV 8'de başladı.

FENERBAHÇE - HELSINKI MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalıyor. Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 116 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 116 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 116 maçta rakip fileleri 154 kez havalandırırken, kalesinde 150 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE, 910 GÜN SONRA AVRUPA'DA

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösteriyor.

PEREIRA İLE 17. AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkıyor.

F.Bahçe ne kadar kazanacak? Yeni sözleşmesinde...

Ozan Tufan'dan sonra sürpriz karar! Altay Bayındır...

SON DAKİKA