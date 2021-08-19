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Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından Altay kararı! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonlu Watford'a kiralarken, Altay Bayındır için de son kararını verdi. Bu sezon Altay için Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'ın tekliflerini reddeden sarı lacivertliler, milli eldivenin bonservisini belirledi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 16:26
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ardından Altay kararı! Bonservisi belli oldu

Ozan Tufan'ı Watford'a kiralayan ve bir sonraki sezon 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini kasasına koymaya hazırlanan Fenerbahçe asıl büyük hamlesini Altay Bayındır ile yapmaya hazırlanıyor.

Inter, Lyon, Tottenham ve Ajax'tan gelen teklifleri bu sezon geri çevirerek Altay Bayındır'ın takımda kalmasını sağlayan Fenerbahçe, A Milli kalecinin olası satışına gelecek sezon vize verme kararı aldı.

Bu sezon başta Inter olmak üzere 10-12 milyon euro bandında teklifler alan Fenerbahçe, Altay Bayındır için minimum 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

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