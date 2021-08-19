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Fenerbahçe'de Osayi Samuel sürprizi! Vitor Pereira'dan o karar...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 3 kulvarda da yolunda devam etmek isterken, henüz bir forvet transferinin yapılmaması, Serdar Dursun'un sakatlığı, Samatta'nın formsuzluğu nedeniyle bu bölgede kötü günler geçiriyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, forvet sorununu içerden çözmek isterken, bu bölge için Osayi'yi ısındırıyor. | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:27
Fenerbahçe'de Osayi Samuel sürprizi! Vitor Pereira'dan o karar...

Avrupa Ligi play-off maçında Helsinki'yi konuk edecek Fenerbahçe'de golcü krizi yaşanıyor. Transfer kovalayan yönetim henüz golcü takviyesi gerçekleştiremezken üst üste gelen sakatlıklar da teknik direktör Vitor Pereira'yı zora soktu.

Tedavileri süren Valencia ve Serdar Dursun'dan Helsinki maçında faydalanamayacak olan Portekizli, formsuz Samatta'ya mecbur kalmış durumda. Ancak Tanzanyalı'ya güvenmeyen Pereira, alternatif üretmeye çalışıyor. Ki bu bağlamda taktik idmanlarda Osayi'yi forvette deniyor.

NEDEN KADRODA YOKLAR?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Adana deplasmanında Serdar Dursun sakatlandıktan sonra en uçta görev olan Osayi'nin ilk on bir golcüsü olması hâlinde orta dörtlünün sağında Nazım şans bulacak.

Öte yandan Vitor Pereira, Ferdi'yi de kızağa çekecek. Genç oyuncunun savunmasını yeterli bulamayan Portekizli, savunma üçlüsünü Tisserand, Serdar Aziz, Szalai'den oluşturup, Novak'ı ortanın soluna kaydıracak. Bütün bu süreçte Caner ve Thiam gibi oyuncuların kadro dışı bırakılması eleştirilerin artmasına da sebep oluyor.

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