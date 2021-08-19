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Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor mu? Yönetimle o görüşme...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın şimdiye dek gözüne giremeyen Jose Sosa'ya yönetimden indirim talebi geldi. Fenerbahçeli kurmaylar, Sosa ve menajeri ile özel olarak indirim konusunda görüştü. Arjantinli yıldızın bu talebe nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Fenerbahçe'de daha önce Michael Frey, Kemal Ademi, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Eyüp Akcan, Sadık Çiftpınar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Cisse, Oytun ve son olarak Ozan Tufan takımdan ayrılmıştı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 12:47
Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor mu? Yönetimle o görüşme...

Transferde büyük bir limit sorunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-Laciverliler, Jose Sosa'nın menajeriyle masaya oturdu.

Alınan bilgilere göre Arjantinli yıldızın menajeri Ülker Stadı'daki kulüp binasına giderek Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü. Sürpriz zirvede Jose Sosa'nın 1.5 milyon Euro'luk maaşı masaya yatırıldı. Sarı-Lacivertli yönetimin, limit sıkıntısından dolayı Arjantinli yıldızın maaşında indirim yapmasını istediği belirlendi.

Takvim'in haberine göre, sözleşmesinin son senesinde olan ve teknik direktör Vitor Pereira'nın şu ana kadar gözüne girmeyi başaramayan Sosa'nın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

Tecrübeli yıldız geçtiğimiz sezonun bitmesinden kısa bir süre sonra da Başkan Ali Koç'la yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede de Sosa'dan maaşında indirim yapması istenmiş ancak Arjantinli futbolcu bu talebe olumsuz geri dönüş yapmıştı.

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