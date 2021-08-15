Fenerbahçe'den forvete M'Bala Nzola atağı! Teklif belli oldu

Fenerbahçe, forvet hattına mutlaka takviye yapmak isterken, Sörloth ile ile yakından ilgilenmeye başlamıştı. Sarı lacivertlilerin, Sörloth'un transferinin uzaması nedeniyle b planı uyguladığı ortaya çıktı.

Buna göre Fenerbahçe, transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı lacivertliler, gündemine Spezia forması giyen golcü futbolcu M'Bala Nzola'yı attı. Kanarya, golcü futbolcu için oyuncunun takımına teklif yaptı.

İŞTE O RAKAM

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

MBALA NZOLA KİMDİR?

18 Ağustos 1996'da Angola'da dünyaya gelen Nzola, 1.85 boyunda ve santrfor bölgesinde forma giyiyor. Sol ayağını etkili kullanabilen futbolcu, sol - sağ açıkta da görev alabiliyor.

Nzola, kariyeri boyunca 155 maça çıkıp 44 gol 13 asist üretti.