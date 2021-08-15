Son dakika spor haberi: Robin van Persie Fenerbahçe'ye başarılar diledi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacağı maç öncesi paylaşımda bulundu.

Hollandalı tecrübeli golcü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Altı yıl önce ilk Süper Lig maçımı oynamıştım, muhteşem anılardı. Bu sezon iyi şanslar" ifadelerini kullandı. Ven Persie'nin bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.