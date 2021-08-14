İrfan Can göreve

Adana Demirspor maçı öncesi Dimitris Pelkas'ın omzunun çıkması, Enner Valencia'nın da durumunun belirsiz olması Vitor Pereira'yı sıkıntıya soktu. İlk onbirde oynatmayı planladığı iki ismin yerine alternatif arayan Portekizli çalıştırıcının, Pelkas'ın yerine aklındaki ismin İrfan Can Kahveci olduğu belirtiliyor. Pelkas gibi hücumda pasları, tekniği ve zekası ile ön plana çıkan Kahveci, oynaması halinde sol kanattan taşıyacağı toplar ve ara paslarıyla takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak. Kendisi de uzaktan atacağı şutlarla gol kovalayacak.