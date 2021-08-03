Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Kanarya bu oyuncuların gidişinin ardından açılan yabancı kontenjanı ve maaş bütçesiyle ilk olarak bir forvet transferi yapacak. Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen henüz taraftarların beklediği santrforu transfer etmeyen Fener'de, oldukça detaylı çalışmalar devam ediyor.

Tek hedef ise geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon forvet transferinde hata yapmamak. Öte yandan Portekizli teknik adam, hazırlık maçlarında zaman zaman Serdar Dursun'a, zaman zaman Samatta'ya ve zaman zaman Enner Valencia'ya şans verse de henüz kafasındaki forveti netleştiremedi. Eğer sarı lacivertliler önemli bir forvet getirirse Samatta'ya da yol görünecek.