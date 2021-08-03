Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi. Kanarya, Serdar Dursun'un ardından takıma bir forvet daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Carlos Vinicius için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 13:07
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bu sezon hem hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Portekizli hocanın yönetimindeki takım da bu başarıyı yakalayacaklarına inanıyor. Yıldız futbolcular verdikleri röportajla ve antrenmanlardaki tavırlarıyla hocadan memnun olduğunu belirtiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

PEREIRA İSE TEMKİNLİ

Deneyimli teknik adam, sarı lacivertlilere gelmeden önce rekabetin ve baskının fazla olduğu bir ekiple çalışmak istediğini belirtmişti. Uzun süredir Süper Lig şampiyonluğuna özlem duyan Fenerbahçe'de ise baskı en üst düzeyde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Beklentilerin farkında olan Pereira, takımıyla sık sık konuşmalar yapıyor ve buraya başarılı olmak için geldiğini ifade ediyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli oyuncuları ise hocalarının arkasında durarak futbolcu arkadaşlarına yön vermede önemli rol oynuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Ancak Kanarya'da bazı isimler ile yollar ayrılacak. Portekizli hoca daha önce kadroda şişkinlik oluşması sebebiyle bazı futbolcuları sezon öncesi kampından göndermişti. Bu isimlerin haricinde antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında şans bulan ancak bu şanslarını verimli kullanamayan isimlerin biletleri kesilecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Yeni sezonda devreye girecek olan yabancı kuralı sebebiyle, gönderilecek isimlerde öncelik yabancı futbolcularda olacak. Takımın bazı yabancı oyuncularından Kemal Ademi, Nabil Dirar, Diego Perotti, Mame Thiam, Mauricio Lemos ve Zanka ile yolların ayrılması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Kanarya bu oyuncuların gidişinin ardından açılan yabancı kontenjanı ve maaş bütçesiyle ilk olarak bir forvet transferi yapacak. Ligin başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen henüz taraftarların beklediği santrforu transfer etmeyen Fener'de, oldukça detaylı çalışmalar devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Tek hedef ise geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon forvet transferinde hata yapmamak. Öte yandan Portekizli teknik adam, hazırlık maçlarında zaman zaman Serdar Dursun'a, zaman zaman Samatta'ya ve zaman zaman Enner Valencia'ya şans verse de henüz kafasındaki forveti netleştiremedi. Eğer sarı lacivertliler önemli bir forvet getirirse Samatta'ya da yol görünecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

GÜNDEME BİR ÇOK İSİM ALINDI

Yönetimin en çok üzerinde durduğu bölge olan forvet transferi için gündeme bir çok önemli isim geldi. Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi gibi oyuncular için de temaslarını sürdüren Kanarya, rotasını bir anda çevirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Kanarya, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da geçiren Carlos Vinicius'u istiyor. Bonservisi Benfica'da bulunan Sambacı yıldız için kollar sıvandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İngiliz kulübüyle, 22 maçta 10 gol 3 asist yapmıştı. Ardından Portekiz kulübünün yolunu tutan yıldız, burada ise çoktan gözden çıkarılmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Ayrıca Vinicius için ülkesinin takımlarından Gremio da harekete geçti. Brezilya kulübünün Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı ancak 140 bin Euro'luk maaşı sebebiyle bu transferden vazgeçtiği vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Sarı lacivertlilerin ise bu yıldız için bu rakamı ödeyebileceği kaydedildi. Fenerbahçe Portekiz kulübüyle anlaşması durumunda oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Yıldız forvet ile şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösterilirse, oradan gelecek bütçenin bir kısmı Vinicius'un satın alma opsiyonuna kullanılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

VINICIUS KİMDİR?

Brezilyalı santrfor, bu zamana kadar toplamda 145 maça çıktı. Bu maçlarda 70 gol ve 25 asist kaydetti. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini 2019-20 sezonunda geçiren Sambacı, Portekiz Ligi'nde 18 gol 8 asist, kupada ise 5 gol 5 asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Bu performansın ardından Tottenham oyuncuyu kiraladı ancak Premier Lig'de süre aldığı 9 maçta sadece 1 gol atabildi. İngiliz kulübü sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilyalı oyuncu için temasları kesti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

1,90 boyundaki sol ayaklı oyuncuyu, Avrupa'nın önde gelen sitelerinden Transfermarkt'a göre Fenerbahçe'nin transfer etme ihtimalı yüzde 42 olarak görülüyor. Ancak resmi temasların başlamasının ardından Kanarya'nın bu şansı yükselebilir.

SON DAKİKA