Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Carlos Vinicius için devrede!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bu sezon hem hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir başarı elde etmek istiyor.
Portekizli hocanın yönetimindeki takım da bu başarıyı yakalayacaklarına inanıyor. Yıldız futbolcular verdikleri röportajla ve antrenmanlardaki tavırlarıyla hocadan memnun olduğunu belirtiyor.
PEREIRA İSE TEMKİNLİ
Deneyimli teknik adam, sarı lacivertlilere gelmeden önce rekabetin ve baskının fazla olduğu bir ekiple çalışmak istediğini belirtmişti. Uzun süredir Süper Lig şampiyonluğuna özlem duyan Fenerbahçe'de ise baskı en üst düzeyde.