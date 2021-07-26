Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Gençlerbiliği ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:10
Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Fb haberleri

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Fb haberleri

MESUT ÖZİL ANTRENMANA KATILMADI!

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | Fb haberleri

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği

28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth

4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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