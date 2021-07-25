Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı kaldı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı kaldı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ancak teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmemesi üzerine satın alma opsiyonu kullanılmayan Henry Onyekuru büyük bir şok yaşıyor. Süper Lig'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu, kulübü Monaco'da kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:47
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Henry Onyekuru'ya kulübü Monaco'dan kötü haber geldi. Monaco teknik direktörü geçen sezon olduğu gibi bu sene de Onyekuru'yu takımda görmek istemediğini yönetime iletti. Bu karar sonucunda Nijeryalı oyuncu kadro dışı bırakıldı!

ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI!
Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru, Monaco teknik direktörü Niko Kovac'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Onyekuru'ya karşı bir ilgisi olduğu ifade edilirken Monaco'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.

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