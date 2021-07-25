Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündemindeki Henry Onyekuru kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Henry Onyekuru'ya kulübü Monaco'dan kötü haber geldi. Monaco teknik direktörü geçen sezon olduğu gibi bu sene de Onyekuru'yu takımda görmek istemediğini yönetime iletti. Bu karar sonucunda Nijeryalı oyuncu kadro dışı bırakıldı!



ONYEKURU KADRO DIŞI KALDI!

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da geçiren Henry Onyekuru, Monaco teknik direktörü Niko Kovac'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Onyekuru'ya karşı bir ilgisi olduğu ifade edilirken Monaco'nun Nijeryalı kanat oyuncusunu düşük bir bonservis ücretine bırakabileceği de gelen bilgiler arasında.