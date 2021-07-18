Taktik çalıştılar

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sabah toplanan oyuncular, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

BAYRAMDAN SONRA SLOVENYA

İkinci etap kampın programı netleşti. 22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Kanarya bu tarihte Slovenya'ya gidecek. Bled bölgesinde 30 Temmuz'a kadar kalacak olan takım 3 hazırlık maçı yapacak. Öncesinde ise yarın Samandıra Tesisleri'nde Kasımpaşa ile özel maç var.