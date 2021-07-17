Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Lazaro sürprizi! 1.5 milyon euro...

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de yönetim, defansa takviye yapmak için yüzünü bir kez daha İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen bonservisi İtalyan temsilcisi Inter'de bulunan Valentino Lazaro'yu kiralamak için harekete geçti.

Yeni Asır'ın haberine göre hem defansın sağında hem de solunda görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisinin 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Valentino Lazaro'ya Mönchengladbach'ın da bir kez daha talip olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Mönchengladbach'ta 22 maçta forma giyen Valentino Lazaro, GAK, Salzburg, Hertha Berlin ve Newcastle'da da oynadı. Lazaro'nun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.